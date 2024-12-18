中國鐵塔走勢維持向好

中國鐵塔（0788）為全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，內資股股東包括內地三大電信運營商和中國國新。截至今年9月底止首三季度，集團的營業收入為724.52億元（人民幣，下同），按年增長3.3%，純利增加11%至81.53億元，EBITDA上升3.4%至497.17億元，EBITDA率為68.6%。期內，來自運營商業務收入631.24億元，按年增加2.4%；其中，塔類業務收入上升0.9%至569.02億元。集團加強在樓宇類室分、高鐵隧道和地鐵覆蓋；今年首三季度，室內分佈式天線系統（DAS）業務收入增加18%至62.22億元。
今年9月底，集團塔類站址數為208.1萬個，塔類租戶數為375.3萬戶，較上年底淨增9.5萬戶，塔類站均租戶為1.8戶。今年首三季度，智聯業務收入60.73億元，按年增加17.5%；而能源業務方面，加快推進換電網絡經濟高效佈局，持續提升服務能力，期內分部收入上升1%至30.71億元。智聯業務和能源業務作為「兩翼業務」，期內實現收入91.44億元，佔營業收入比重由2023年同期的11.7%提升至12.6%。
今年上半年，公司實現經營活動現金流量淨額為328.3億元，按年增加212.75億元；資本開支137.29億元；自由現金流為191.01億元。另外，集團上月建議每10股合併為1股及削減股本，待建議股份合併及削減股本生效後，將於每手買賣單位由2000股現有H股，更改為500股合併及經削減H股。有關建議需股東批准。集團表示，有關建議將能夠吸引更多專業及機構投資者，並優化股東基礎。
現價計，預測股息率近4厘。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，可考慮1.06元（港元，下同）吸納，反彈阻力1.18元，不跌穿1元續持有
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