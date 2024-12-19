國航重上各主要平均線

今年11月份，國航乘客人數約1,217.3萬人次，按年增加17.5%，按月則下跌12%；客運運力投入按年上升12.9%；旅客周轉量按年上升22%；平均客座率79.3%，按年上升5.9個百分點。至於貨運方面，今年11月份的貨郵量13.5萬噸，按年增加17.4%，按月下跌2%；貨運運力投入按年上升18.4%，貨郵周轉量上升20.9%；貨運載運率38.3%，按年上升0.8個百分點。今年首11個月，乘客人數約1.43億人次，按年增加21.8%，貨郵量上升38%至134萬噸。

截至今年9月底止第三季度，國航的營業收入486億元（人民幣，下同），按年增加6%，純利下跌2.3%至41.4億元，而扣除非經常性損益的淨利潤為38.7億元，下跌4.7%。今年首三季度，集團營業收入1,281億元，按年上升21.5%，純利增加72%至13.6億元。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天和20天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低4.8元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.68元，不跌穿4.5元續持持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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