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專家觀點>金利豐證券

安踏具反彈空間

中央經濟工作會議對明年重點經濟工作進行部署，定調明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆貨幣政策，要大力提振消費，全方位擴大國內需求。安踏體育（2020）採用多品牌策略。2024年第三季度，按零售價值計算，安踏品牌產品的零售金額按年錄得中單位數的正增長、FILA品牌產品的零售金額按年錄得低單位數的負增長，而所有其他品牌產品的零售金額按年錄得45%至50%的正增長。雖然FILA第三季度售表現遜於預期，但其他品牌產品的銷量仍然強勁。

2024年12月初，安踏完成發行一筆總額為15億歐元的零息有擔保可換股債券，用於購回一筆2025年2月到期的10億歐元的可轉換債券。新可轉換債券的轉換價由原先的每股96元，提高至每股104.02元。新可轉換債券的到期日將延長至2029年，並將提供額外5億歐元現金，將用於股份購回，以及一般公司用途。

今年上半年，集團的收入337.35億元（人民幣，下同），按年上升13.8%；計入分佔聯營公司/合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的利得影響，股東應佔溢利上升62.6%至77.2億元，倘若不計有關影響，盈利增加17%至61.61億元。整體毛利率上升0.8個百分點至64.1%，經營溢利率保持於25.7%。平均存貨周轉日數由2023年6月底的124日，下降10日至2024年6月底的114日，平均應收貿易賬款周轉日數由17日增加至19日。

集團派中期息每股1.18港元（港元，下同），按年上升43.9%，派息比率50.1%。走勢上，上週五重上20天和100天線，STC%K線升穿%D線， MACD維持牛差距，宜候低79元以下吸納，反彈阻力90元，不跌穿73.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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