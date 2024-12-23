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專家觀點>金利豐證券

旅遊需求持續 攜程料受惠

中央政策支持旅遊消費，中國近月擴大免簽國家範圍，增加挪威、芬蘭等國家，另外國務院早前公佈，決定2025年全年放假天數由11天增加13天，料有助支持旅遊需求。攜程集團（9961）為一站式旅行服務提供商，旗下擁有攜程、去哪兒、Trip.com和Skyscanner四個主要品牌。截至2024年9月底止第三季度，攜程的淨營業收入247億元（人民幣，下同），按年上升16%，主要得益於越來越強勁的旅遊需求。期內，純利68億元，按年增加48%，並按季增加79%，營業利潤增加28%至50億美元。今年第三季度，經調整EBITDA按年上升24%至57億元。

集團兩大主要收入來源--住宿預訂和交通票務，2024年第三季度的營業收入分別為68億元和57億元，按年上升22%和5%，收入佔比為42.8%和35.5%。旅遊度假業務營業收入為16億元，按年上升17%；商旅管理業務營業收入按年增加11%至6.6億元。第三季度，國際各業務版塊呈現快速增長態勢，出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平；公司國際OTA（Online Travel Agent）平台酒店和機票預訂按年增長超過60%。

截至2024年9月底，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期 存款和理財產品餘額為869億元。走勢上，各主要平均線呈順向排予屬利好，12月10日升至598元（港元，下同）遇阻回落，MACD熊差距擴大，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低545元以下吸納，上望630元，不跌穿500元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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