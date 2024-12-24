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專家觀點>金利豐證券

金蝶整固後有望再上

金蝶（0268）近年加快雲業務發展，成為內地企業管理雲SaaS（Software as a service）公司，持續深化雲訂閱模式轉型戰略，針對不同類型的企業市場打造「一箭多星」 產品矩陣。截至2024年9月30日，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）32.8億元（人民幣，下同），按年增加23%；「金蝶雲·蒼穹&星瀚」（面向高端市場的主要產品）、「金蝶雲·星空」（高成長型企業SaaS管理雲）、「金蝶雲·星辰」（小微企業SaaS管理雲）和「金蝶精斗雲」分別實現淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）97%、95%、93%、88%。

截至2024年6月底止中期，集團的收入28.7億元，按年增加11.9%，其中雲服務業務入上升17.2%至23.9億元，佔總收入的83.2%，企業資源管理計劃業務（ERP business）及其他的收入則下跌8.8%至 4.8億元，收入佔比16.8%。集團的虧損由2023年上半年的2.8億元，收窄23.2%至2024年上半年的2.18億元，主要係大型企業業務的規模性效應逐步體現所致。整體毛利率由2023年同期的61.9%提升1.3個百分點，至63.2%，主要係訂閱收入佔比提升所致。期內，雲服務業務的經營虧損下降22.3%至3.47億元。

2024年上半年，集團的研究及開發成本總額增加2.8%至8.5億元；研發資本化率由去年同期的32.7%增加至33.6%。期內，研究及開發費用佔營業額的比重由去年上半年的29%下降至今年的28.1%。2024年6月底，集團的現金及銀行存款總額41.9億元，銀行借款3.6億元，產權比率為62.08%。走勢上，近期股價在20天線爭持，STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，可考慮8.8元（港元，下同）以下吸納，目標阻力10.7元，不跌穿7.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份