金沙中國重上10天線

根據美國公認會計原則，金沙中國2024年第三季的淨收益17.7億美元，按年減少1%，經調整物業EBITDA倒退7.3%至5.85億美元，而純利由2023年第三季度的2.31億美元增加16%至2.68億美元。2024年第三季，澳門威尼斯人經調整物業EBITDA錄得2.67億美元，按年下跌7.9%，EBITDA利潤率收窄1.5個百分點至38.6%；澳門威尼斯人酒店的入住率98.8%，按年上升0.8個百分點，每間可供入住客房收益下跌5%至202美元。

集團已經在11月完成威尼斯人綜藝館（原名：金光綜藝館）的翻修工程。另外，集團在2024年9月最後一週開放倫敦人名匯娛樂場，以及首批300間倫敦人名匯套房。接下來的三個季度內，將陸續推出更多倫敦人套房及客房，預計明年5月將合共有1,500間倫敦人套房及905間客房投入服務。

走勢上，上週五重上10天線之上，STC%K線略走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮20.5元以下吸納，反彈阻力23.2元，不跌穿19.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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