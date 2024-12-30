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專家觀點>金利豐證券

海豐國際跌勢有望喘穩

波羅的海乾散貨指數（BDI）近期跌穿1000點，為2023年7月25日以來新低，創近17個月新低。也門胡塞武裝與以色列的衝突持續，惟市場對於特朗普即將重返白宮，將在就任總統的第一天對中國、墨西哥和加拿大徵收新的關稅，將牽動航運業布局。海豐國際（1308）專注服務亞洲區市場，採用高頻率高密度的業務模式，專注資產周轉及使用效率，較不受長途運費和載貨量影響。

截至2024年9月底止九個月，集團的收入21.09億美元，按年增加19.2%。期內，集團的集裝箱運量255萬標準箱，按年上升11.1%；平均運費（不包括互換艙位費收入）為每標準箱691美元，較2023年同期的每標準箱633.1美元增加9.1%。集團早前宣佈派發特別股息每股40港仙（相當於5.15美仙）；現價計，預測股息率約11厘。

2024年6月底，集團經營78條貿易航線，貿易航線和陸上綜合物流業務網絡覆蓋中國、日本、韓國和台灣等國家和地區的84個主要港口。2024年6月底，集團經營一支由108艘船舶組成的船隊，總運力達到170,380個標準箱，同時經營（包括透過合營公司經營）約189.7萬平方米堆場和15.6萬平方米倉庫。

走勢上，昨日重上10天和20天線，企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮19.5元以下吸納，反彈阻力23.15元，不跌穿18.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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