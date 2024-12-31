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專家觀點>金利豐證券

保誠具反彈空間

踏入2025年，謹祝各位讀者朋友，新年進步身體健康。

保誠（2378）按固定匯率計，截至2024年9月底止首三季度，新業務利潤為23.47億美元，按年增幅11%；至於若不計及經濟影響，增幅為9%。新業務利潤率按年上升2個百分點至51%。新業務利潤在集團的多渠道分銷模式推動下全面提高，其中大中華區、東盟及非洲按地區總額基準錄得增長。集團展望2024年錄得新業務利潤增長9%至13%，從而達致2027年新業務利潤目標。

2024年首三季度，年度保費等值銷售額46.38 億美元，按固定匯率基準增加7%，按實質匯率上升5%，主要由香港、內地和泰國業務增長推動，而台灣業務增幅有所放緩。單計2024年第三季度，年度保費等值銷售額按年增加10%，第三季度所有分部均錄得增長。第三季度，代理年度保費等值銷售額按年增加11%。2024年首9個月，銀行保險年度保費等值銷售額增長 21%，第三季度按年增加 12%。

2024年首九個月，香港的新業務利潤增長8%。單計第三季度，本港的年度保費等值銷售總額按年增加12%，而代理年度保費等值銷售額較去年同期增長8%，銀行保險渠道年度保費等值銷售額上升33%。至於內地市場，集團透過與國有企業集團中信各持一半股權的合營企業--中信保誠人壽，2024年首九個月新業務利潤增加12%，惟年度保費等值銷售額按年下跌6%；然而，單計第三季度，年度保費等值銷售額按年增加36%。

集團繼續執行20億美元股份購回的首批部分，並於2024年10月31日回購合共6,600萬股股份，合共4.37億英鎊（約5.7億美元）。走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，STC%K線走低於%D線，宜候低61.5元以下吸納，反彈阻力69元，不跌穿60元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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