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專家觀點>金利豐證券

招金礦業具反彈空間

美國聯儲局2024年9月正式啓動減息周期，連同地緣政治緊張局勢升溫，以及各國央行繼續增持黃金，增強黃金儲備等因素，支持國際金價造好，有助金礦股走勢善。招金礦業（1818）主要從事勘探、開採、選礦、冶煉及銷售黃金，截至2024年9月底止首三季業度，按中國會計準則，集團的收入 80.86億元（人民幣，下同），按年增加26.6%，純利上升1.4倍至8.81億元。2024年9月底，集團的貨幣資金38.2億元，短期借款及長期借款分別為47.96億元和60.7億元，另有應付債券39.96億元，以及租賃負債1,923萬元。

集團計劃加快推進瑞海礦業採選工程、夏甸金礦及大尹格莊金礦增產擴能的工程進度。集團加強科研攻關，加速成果轉化，重點推進22 項「一企一課題」、6 個重點礦山選冶提質增效項目，以及本年度10 大重點科研攻關項目。日前有報道指，山東省重大工程、招金旗下萊州瑞海礦業海域金礦項目，兩台TBM隧道挖進機提前順利完成組裝、調試。雖然TBM施工法已在多個煤礦和金屬礦山成功應用，但應用於黃金礦山施工仍屬先例。

2024年上半年，集團共完成黃金總產量13,178.35千克，按年增加12%，其中集團礦產黃金上升6.9%至8,997.03千克，冶煉加工黃金增加24.8%至4,181.31千克。期間，集團共完成銅總產量4,082噸，較2023年同期增加54.2%。走勢上，近日先後重上10天和100天線，STC%K線續走於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮10.9元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力12.5元，不跌穿10.08元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份