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專家觀點>金利豐證券

香港電訊短線走勢料改善

香港電訊 （6823）專注於本地業務，業務穩健及派息穩定，可考慮中長線部署。截至 2024 年 6 月30日止六個月，集團總收益166.69億元，按年增加2%，純利上升2%至19.9億元。集團全面推行包括人工智能應用部署等措施，提升成本效益，帶動 EBITDA總計增加3%至61.68 億元。期內，電訊服務總收益上升3%至116.85億元，分部EBITDA上升2%至42.19億元，邊際利潤為36%。2024年上半年，經調整資金流增加3%至24.95億元。

流動通訊業務後付客戶人數按年錄得5萬名的淨增長，在2024年6月底達343.3 萬名，5G客戶人數按年增加至157.1萬名，佔集團後付客戶總人數的46%及佔 1O1O 和 csl 客戶人數的55%以上。受惠於漫遊復蘇，及更多客戶採用價格更高的5G服務計劃，於2024年6月，期末後付客戶的 ARPU （每用戶平均收入）上升2%至192元，而2023年6月為189元。集團的個人出境漫遊收益目前已超越疫情前水平，帶動漫遊總收益按年增長55%。

2024年上半年，由於消費氣氛疲弱及手機缺乏新功能，導致消費者延遲升級手機，令流動通訊產品銷售相對疲軟，按年下跌14%至9.86 億元。集團2023年全年共派息每股0.7649元，而2024年中期息分派0.3292元，按年增加2.7%；現價計，預測股息率8.2厘。走勢上，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮9.5元以下吸納，上望10.5元，不跌穿9.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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