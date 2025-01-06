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專家觀點>金利豐證券

冠君產業信託息率具吸引力

冠君產業信託（2778）為本港房地產投資信託基金（REITs）之一，目前擁有花園道3號及朗豪坊兩幢地標級物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane， 總樓面面積約300萬平方呎。於2024年6月底，信託旗下物業估值為614億元。集團表示，為應對今年到期租約相對集中的情況，已主動接觸租約即將到期的租戶，目前已有超過 20%在明年到期的租約確認續約。

朗豪坊商場以美妝美容類別的租戶為主，2024年上半年朗豪坊商場再度回復悉數租出的狀態，期內租金收益升3.1%至3.78億元；基本租金收入增至2.42億元，而分成租金收入則為1.07億元。2024年上半年，商場的現收租金升至每平方呎 187.2元（按可出租面積計算），較2023年底每平方呎185.3元增加1%。藉著持續優化租戶組合，並積極引進首次進駐香港的品牌，以增加商場對本地消費者和遊客的吸引力。至於朗豪坊辦公樓，租戶以生活時尚、美容和醫療為主，2024年6月底生活時尚行業租戶所佔面積69%；2024年上半年，朗豪坊辦公樓租金收益下跌4.5%至1.66億元。

花園道3號2024年上半年的租金收益5.7億元，按年下跌9%；2024年6月底，該物業的現收租金每平方呎89.5元（按可出租面積計算），較2023年12月底的每平方呎91.7元下跌2.4%，寫字樓出租率下降0.5個百分點至 82.3%。2024年上半年，租金收益總額11.15億元，按年下跌4.5%，物業收益淨額下跌4.1%至9.54億元。

2024年上半年，可分派收入跌11.9%至5.44億元，而每基金單位分派減少12.7%至 0.0809元，派息比率維持90%不變。現價計，預測息率8.9厘，具有一定吸引力。走勢上， STC%K線回升至接近%D線，惟MACD牛轉熊差距，宜候低1.65元以下吸納，反彈阻力1.9元，不跌穿1.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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