紫金礦業短線走勢料改善

集團2024年第三季度和首三季度純利均上升超過5成，主要是集團生產運營管理能力穩步提升，主要礦產品產量實現增長，以及成本得到有效控制，以及集團對金屬市場的研判能力進一步提升，充分獲得金屬價格上漲帶來的收益。2024年首三季度，集團的礦產金產量增加8.3%至54,265千克，礦產銅產量上升4.7%至789,459噸，礦產銀產量增加6.7%，礦產鋅產量則減少4.2%。去年首三季度，集團的綜合毛利率19.53%，按年增加4.37個百分點，而礦場企業毛利率上升7.42個百分點至57.71%。

集團持續海外擴張，有利金銅等礦產品產量逐漸提升。集團在去年12月完成收購泛美白銀旗下秘魯 La Arena金礦和二期項目100%權益。La Arena金礦目前在產，年產金約 3 噸，而La Arena二期將開發東北部斑岩型銅金礦床，預計達產後年產銅約10萬噸、產金約3.8噸。走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低14.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力16.5元，不跌穿13.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份