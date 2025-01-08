吉利持續推新產品 支持銷量增加

集團並宣佈2025年的銷量目標定為271萬輛，相當於按年增長25%，其中吉利品牌、極氪品牌和領克品牌的銷量目標，分別為200萬輛、32萬輛和39萬輛。另外，新能源車的銷量目標為150萬部，按年增加69%，意味新能源車首次超越燃油汽車比例。內地媒體報道，吉利將於今年第四推出兩款搭載新一代「超醇電混」技術的全新產品，當中轎車和SUV各一款。

吉利汽車2024年12月份的汽車出口按年上升21%至24,527部，2024年全年增加53%至40.39萬輛。集團計劃今年出口市場，以中東、東南亞、東歐和拉丁美洲為主要目標。另外，吉利目前正在整合旗下極氪和領克的品牌，有助減低兩品牌互相競爭，合併後集團目標於2027年達成百萬銷量；預期交易將於今年6月完成。

走勢上，目前先後失守10天、20天和50天線，MACD熊差距擴大，STC%K線回升至接近%D線，可考慮13.5元（港元，下同）以下吸納，目標阻力16.44元，不跌穿12.3元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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