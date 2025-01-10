渣打重上20天線 候低吸納

同時，按固定匯率基準計算，集團調高2024年經營收入指引的增長率至靠近10%，不包括兩個重大項目；另外，修訂2025年和2026年的指引，包括經營收入於2023年至2026年按5%至7%的複合年增長率增加，2025年的增長預期將低於5%至7%的範圍。集團計劃於2024年至2026年向股東累計回饋至少80億元，較先前指引的至少50億元有所增加，增幅達60%；有形股東權益回報由10%穩步增長，於2026年接近13%，並在其後繼續提升。

另外，集團擬於今年1月16日發行總值10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券。證券將根據固定利率年息7.625厘計息；每股轉換價為12.33美元，可悉數轉換為8,110.3萬股普通股，佔擴大後股本約3.2%。發行證券所得款項淨額預期為9.91億美元，用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。

走勢上，上週五重上20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮94元以下吸納，中線上望105元，不跌穿90元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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