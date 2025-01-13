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專家觀點>金利豐證券

美團具反彈空間

新經濟股近期普遍向下，惟內地繼續加大刺激消費措施，美團（3690）為內地領先的生活服務電子商務平台，旗下餐飲外賣、美團閃購等業務有望從中受惠。另外，本港和內地近年推廣低空經濟，而美團亦積極扣展無人機配送。據早前報道，美團無人機業務「Keeta Drone」進軍海外市場，首站暫定在杜拜，目前已完成商業化應用的落地。截至2024年9月底止第三季度，收入936億元（人民幣，下同），按年增加22.4%，純利上升2.58倍至129億元；以非國際財務報告會計準則計量，經調整溢利淨額增加124%至128.29億元，經調整EBITDA增加134.8%至145.29億元。

2024年第三季度，「核心本地商業」的收入按年增加20.2%至694億元，經營溢利上升 44.4%至146億元，經營利潤率按年上升3.5個百分點至21%。期內，集團的即時配送業務繼續穩健增長，美團的即時配送交易筆數按年上升14.5%至70.78億。集團進一步拓展「品牌衛星店」，其已成為連鎖餐飲品牌的新增長動力。美团閃購快速發展，用戶數和交易頻次均實現雙位數的按年增長。另外，去年第三季度，到店酒旅業務的訂單量按年增長超過50%，年度交易用戶及年度活躍商家數量均創歷史新高。

至於新業務，2024年第三季度分部收入按年增加28.9%至242億元，經營虧損收窄79.9%至10億元，經營虧損率按季改善1.9個百分點至4.2%。走勢上，目前失守多條主要平均線，MACD熊差距擴大，STC%K線升穿%D線，宜候低135元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力166元，不跌穿123元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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