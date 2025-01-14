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專家觀點>金利豐證券

康方生物跌勢有望喘穩

康方生物（9926）主要從事生物製藥業務，涵蓋全面一體化的藥物發現和開發功能。集團旗下自主研發的開坦尼（卡度尼利，PD-1/CTLA-4）和依達方（依沃西，PD-1/VEGF）首次被納入中國國家醫療保障局公布的最新版國家醫保藥品目錄，並已在2025年1月1日起正式實施。除復發或轉移性宮頸癌外，卡度尼利一線治療晚期胃癌已在2024年9 月獲批，卡度尼利一線治療晚期宮頸癌的新適應症上市申請（sNDA）正在審評中。依沃西已開展超過25項臨床試驗，涵蓋治療肺癌、胰腺癌、乳腺癌、肝細胞癌、頭頸癌和結直腸癌等17種瘤種。

截至2024年6月底止中期，集團轉盈為虧，錄得虧損2.39億元，而2023年同期純利25.25億元。2024年上半年，總收入10.25億元（人民幣，下同），按年倒退72.1%，毛利下跌73.8%至9.43億元，主要由於當期許可費收入的變化；集團的產品收入9.39億元，按年增加24%。期內，研發開支按年增加3.4%至5.94億元。2024年6月底，集團總計有50多個在研創新項目，涵蓋腫瘤、自身免疫及代謝性疾病等多個領域。

集團去年10月完成配售新股，以每股61.28元（港元，下同）配售合共3,170萬股新股，集資金額和淨額分別為19.43億元和19.24億元。所得款項淨額的70%將用於核心產品的全球及中國臨床開發，以及腫瘤學和免疫學的其他臨床管線產品；20%將用於現有已獲批產品的商業化；及10%將用於一般企業用途。

走勢上，目前失守多條天線，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，短線走勢料改善，宜候低54元以下吸納，反彈阻力65.5元，不跌穿50元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份