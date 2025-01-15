中移動股息率具吸引力

2024年11月份，集團的移動業務淨增客戶82.4萬戶，2024年首11個月累計淨增客戶1,410.1萬戶，客戶總數10.05億戶；其中5G套餐客戶數5.47億戶，滲透率達到54.4%。至於有綫寬帶，去年11月份淨增103.4萬戶，首11個月累計淨增1,762.2萬戶，客戶總數3.16億戶。集團持續推進「網+雲+DICT」，加大商客市場等拓展力度，持續做深行業客戶運營、做強方案集成能力、做優項目交付管理，推動量質並重發展。

2024年首九個月，集團的營運收入7,915億元（人民幣，下同），按年增加2%，其中通信服務收入增加2%至6,780億元；純利1,109億元，按年增加5.1%，EBITDA為2,631億元，按年下跌3%，EBITDA佔通信服務收入比為38.8%。2024年首三季度，手機平均每月每戶手機上網流量（DOU）達到15.7GB；移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為49.5 元，家庭客戶綜合ARPU為43.2元。

集團的財務穩健，派息前景明朗。集團2023年度的派息比率提升至71%，並計劃從2024年起，三年內派息比率提升至75%以上。現價計，預測股息率6.8厘，具有一定吸引力。走勢上，10天線跌穿20天線，11月12日跌至68.5元，惟STC%K線回升至接近%D線，MACD熊差距收窄，宜候低73元（港元，下同）以下吸納，上望80元，不跌穿70元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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