暴雪娛樂重返內地市場，與網易再次展開合作，過往《魔獸世界》和《爐石傳說》等熱門遊戲陸續重新推出。去年第三季度，《魔獸世界》的日活用戶相較停服前已實現超過 50%的增長，而《爐石傳說》的日活用戶已實現150%的大幅增長。2024年第三季度，網易的收入262億元（人民幣，下同），按年減少3.9%，純利倒退16.7%至65億元，按非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為75億元，按年下跌12.7%；派季度股息每股0.087美元。

去年第三季度，遊戲及相關增值服務淨收入按年減少4.1%至209億元，來自於在線遊戲的淨收入約佔該分部淨收入的96.8%來，而自於手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的70.8%，上一季度和2023年同期該佔比分別為 76.4%和 77.6%。期內，遊戲及相關增值服務的毛利率68.8%，按年下跌0.2個百分點。2024年第一季度，有道的淨收入按年增加6.7%至16億元，分部毛利率由去年同期的55.9%，收窄5.7個百分點至50.2%。雲音樂的淨收入按年持平至20億元。

走勢上，10天線走高於20天和250天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，宜候底148元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力164元，不跌穿138元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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