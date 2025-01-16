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網易新遊戲具吸引力

中國國家新聞出版署公布，2024年12月批出122款國產網絡遊戲，其中包括網易（9999）的《無限大》。內地去年累計逾千款遊戲獲得批准，預期今年的遊戲審批數量將會持續。網易在上月27日推出武俠遊戲《燕雲十六聲》式上線，該遊戲的官方移動端與PC端數據互通，相信有助穩定玩家的黏貼度，從而增加未來流水的持續性。另外，集團與漫威（Marvel ）合作的《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）第三人稱英雄射擊遊戲亦在上月推出，市場反應熱烈。

暴雪娛樂重返內地市場，與網易再次展開合作，過往《魔獸世界》和《爐石傳說》等熱門遊戲陸續重新推出。去年第三季度，《魔獸世界》的日活用戶相較停服前已實現超過 50%的增長，而《爐石傳說》的日活用戶已實現150%的大幅增長。2024年第三季度，網易的收入262億元（人民幣，下同），按年減少3.9%，純利倒退16.7%至65億元，按非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為75億元，按年下跌12.7%；派季度股息每股0.087美元。

去年第三季度，遊戲及相關增值服務淨收入按年減少4.1%至209億元，來自於在線遊戲的淨收入約佔該分部淨收入的96.8%來，而自於手遊的淨收入約佔在線遊戲淨收入的70.8%，上一季度和2023年同期該佔比分別為 76.4%和 77.6%。期內，遊戲及相關增值服務的毛利率68.8%，按年下跌0.2個百分點。2024年第一季度，有道的淨收入按年增加6.7%至16億元，分部毛利率由去年同期的55.9%，收窄5.7個百分點至50.2%。雲音樂的淨收入按年持平至20億元。

走勢上，10天線走高於20天和250天線，MACD牛差距擴闊，STC%K線續走高於%D線，宜候底148元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力164元，不跌穿138元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份