小米手機出貨量持續增加

商務部等5部門辦公廳印發《手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案》。其中提出，個人消費者購買手機、平板、智能手錶（手環）3類數碼產品（單件銷售價格不超過6,000元（人民幣，下同）），可享受購新補貼；每人每類可補貼1件，每件最高不超過500元。市場研究機構Canalys早前發表報告指，2024年第四季全球智能手機出貨量3.3億部，按年增加3%，是連續第五個季度錄得按年增長；蘋果（Apple，美：AAPL）、三星（Samsung）分別位居第一、二位，小米集團（1810）以13% 的市佔率保持第三位，是唯一在前三名中錄按年增長的品牌，
截至2024年9月底止第三季度，小米的總收入按年增長加30.5%至925億元，創歷史新高，純利上升9.8%至53.52億元，經營利潤增加20.6%至60.41億元；非國際財務報告準則計量，經調整淨利潤按年升4.4%至62.52億元。不過，整體毛利率由2023年第三季度的22.7%，減少2.3個百分點至2024年第三季度的20.4%。
2024年第三季度，集團的智能手機業務收入按年增加13.9%至475億元，佔總收入的51.3%，而平板及智能手錶手環則屬於「IoT與生活消費產品」類別，去年第三季分部收入增加26.3%至261億元，毛利率按年擴張2.9個百分點至20.8%，創歷史新高。集團早前 正式進軍南韓市場，於首爾舉行首次新聞發布會，展示兩款小米最新的旗艦手機產品。至於電動汽車業務，2024全年小米汽車交付量13.5萬輛，較目標的10萬輛交付超額。小米汽車宣布，將推出SUV新車型「YU7」，計劃2025年6月、7月正發布，預期對小米的貢獻將有所提升。
走勢上，上週五重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低32.3元（港元，下同）以下吸納，目標阻力36.9元，不跌穿29.6元續持有。
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