2024年首三季度，集團新簽合同額12,804.56億元，按年上升9.3%，完成年度目標的64%（按照董事會審議批准的在2023年新簽合同額17,532.15億元的基礎上增長13.5%測算），其中，基建建設業務新簽合同額增加10.4%至11,494.5億元，而基建設計業務、疏浚業務和其他業務的新簽合同額分別為387.16億元、842.09億元和80.81億元。集團加快構建新興業務格局，加大開拓新興業務市場力度，首三季度新興業務領域實現新簽合同額3,900億元，按年增長27%。

至於海外業務，去年首三季度各業務來自於境外地區的新簽合同額為2,651.62億元（約折合376.24億美元），佔集團新簽合同額的21%。各業務按照公司股比確認基礎設施等投資類項目合同額為808.92億元（境內為808.6億元，境外為3,200萬元），預計在設計與施工環節集團可承接的建安合同額為794.81億元。中交建2024年預測市賬率（PB）0.29倍，屬較低水平，預測股息率6.5厘。

走勢上，股價昨日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低5元（港元，下同）吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿4.75元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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