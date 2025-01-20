moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中交建重上50天線

發改委預告，2025年超長期特別國債用於支持「兩新」，規模較2024年大幅增加，以及增加地方政府專項債券發行使用，料對基建鐵路股帶來正面影響。中交建（1800）主要從事基建建設（包括城市建設、港口建設和道路與橋樑等）、基建設計和疏浚業務，截至2024年9月底止第三季度，收入1,792億元（人民幣，下同），按年下跌1.7%，純利倒退0.65%至49億元。2024年首三季度，集團的收入按年下跌2.3%至5,366億元，純利倒退0.6%至162.7億元，惟營業利潤增加1.1%至256.05億元。

2024年首三季度，集團新簽合同額12,804.56億元，按年上升9.3%，完成年度目標的64%（按照董事會審議批准的在2023年新簽合同額17,532.15億元的基礎上增長13.5%測算），其中，基建建設業務新簽合同額增加10.4%至11,494.5億元，而基建設計業務、疏浚業務和其他業務的新簽合同額分別為387.16億元、842.09億元和80.81億元。集團加快構建新興業務格局，加大開拓新興業務市場力度，首三季度新興業務領域實現新簽合同額3,900億元，按年增長27%。

至於海外業務，去年首三季度各業務來自於境外地區的新簽合同額為2,651.62億元（約折合376.24億美元），佔集團新簽合同額的21%。各業務按照公司股比確認基礎設施等投資類項目合同額為808.92億元（境內為808.6億元，境外為3,200萬元），預計在設計與施工環節集團可承接的建安合同額為794.81億元。中交建2024年預測市賬率（PB）0.29倍，屬較低水平，預測股息率6.5厘。

走勢上，股價昨日重上50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低5元（港元，下同）吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿4.75元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/