中國平安重上10天線

2024年首三季度，壽險及健康險、財產保險，以及銀行三大核心業務保持增長，三項業務合計股東應佔營運利潤1,196.51億元，按年上升5.7%。期內，主要業務壽險及健康險的新業務價值（Value Of New Business）為351.6億元，按年增加34.1%；按標準保費計算的新業務價值率31%，按年上升5.7個百分點。去年首三季度，平安產險實現保險服務收入增加4.5%至2,460.22億元；實現營運利潤上升39.7%至139.87億元。至於銀行業務，2024年首三季實現淨利潤397.29億元，按年增加0.2%；截至2024年9月底，平安銀行不良貸款率1.06%，與年初持平。

現價計，預測股息率6.2厘。 走勢上，近日重上10天線，MACD熊轉牛差距， STC%K線續走高於%D線，可考慮42元（港元，下同）以下分階段吸納，目標反彈51元，不跌穿39.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份