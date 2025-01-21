中國平安重上10天線

內地去年12月新增人民幣貸款1萬億元（人民幣，下同），去年12月社融規模增量2.86萬億元，同樣優於預場預期；預期內險股將受惠於流動性環境改善，帶動投資收益上升。中國平安（2318）擁有綜合金融服務平台，2024年全年，原保險合同保費收入約8,581億元，按年增加7%。去年度，中國平安財產保險原保險合同保費收入3,218.2億元，按年上升6.5%，中國平安人壽保險原保險合同保費收入增加7.8%至5,028.8億元，平安健康保險原保險合同保費收入168.5億元，上升14.9%，而平安養老保險原保險合同保費收入則下跌4.2%至165.9億元。
2024年首三季度，壽險及健康險、財產保險，以及銀行三大核心業務保持增長，三項業務合計股東應佔營運利潤1,196.51億元，按年上升5.7%。期內，主要業務壽險及健康險的新業務價值（Value Of New Business）為351.6億元，按年增加34.1%；按標準保費計算的新業務價值率31%，按年上升5.7個百分點。去年首三季度，平安產險實現保險服務收入增加4.5%至2,460.22億元；實現營運利潤上升39.7%至139.87億元。至於銀行業務，2024年首三季實現淨利潤397.29億元，按年增加0.2%；截至2024年9月底，平安銀行不良貸款率1.06%，與年初持平。
現價計，預測股息率6.2厘。 走勢上，近日重上10天線，MACD熊轉牛差距， STC%K線續走高於%D線，可考慮42元（港元，下同）以下分階段吸納，目標反彈51元，不跌穿39.9元續持有。
trurywong@kingston.com.hk