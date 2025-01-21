moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中國平安重上10天線

內地去年12月新增人民幣貸款1萬億元（人民幣，下同），去年12月社融規模增量2.86萬億元，同樣優於預場預期；預期內險股將受惠於流動性環境改善，帶動投資收益上升。中國平安（2318）擁有綜合金融服務平台，2024年全年，原保險合同保費收入約8,581億元，按年增加7%。去年度，中國平安財產保險原保險合同保費收入3,218.2億元，按年上升6.5%，中國平安人壽保險原保險合同保費收入增加7.8%至5,028.8億元，平安健康保險原保險合同保費收入168.5億元，上升14.9%，而平安養老保險原保險合同保費收入則下跌4.2%至165.9億元。

2024年首三季度，壽險及健康險、財產保險，以及銀行三大核心業務保持增長，三項業務合計股東應佔營運利潤1,196.51億元，按年上升5.7%。期內，主要業務壽險及健康險的新業務價值（Value Of New Business）為351.6億元，按年增加34.1%；按標準保費計算的新業務價值率31%，按年上升5.7個百分點。去年首三季度，平安產險實現保險服務收入增加4.5%至2,460.22億元；實現營運利潤上升39.7%至139.87億元。至於銀行業務，2024年首三季實現淨利潤397.29億元，按年增加0.2%；截至2024年9月底，平安銀行不良貸款率1.06%，與年初持平。

現價計，預測股息率6.2厘。 走勢上，近日重上10天線，MACD熊轉牛差距， STC%K線續走高於%D線，可考慮42元（港元，下同）以下分階段吸納，目標反彈51元，不跌穿39.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份