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專家觀點>金利豐證券

金山雲短線跌勢有望喘穩

金山雲（3896）提供全套雲產品，主要包括雲計算、存儲和分發，其模塊化雲產品包括統一的IaaS基礎設施、PaaS層和SaaS應用軟件。隨著人工智慧（AI）快速發展，帶動雲需求增加，有助集團業務增長。集團去年底與珠海市人民政府簽署戰略合作協定；根據協定，雙方將圍繞政務AIGC智慧大模型、政務AI辦公、政務雲上應用數智創新能力展開深入合作。

截至2024年9月30日止第三季度，集團的總收入18.86億元（人民幣，下同），按年增加16%，主要是AI等業務加速增長，已抵銷由於策略性主動調整而導致的低利潤率的內容分發網絡（CDN）服務的規模所抵銷。集團去年第三季度的虧損為10.57億元，較去年同的虧損7.8億元有所擴大，亦高於上季虧損3.53億元，因長期資產減值升至9.2億元。集團預計2024年第四季度，得益於公有雲和行業雲的兩大驅動力，將實現總收入的加速增長，盈利能力將持續改善，並估計在營運溢利及經調整營運溢利方面實現加速改善。

按非公認會計準則，毛利率由2023年同期的12.1%，上升4.2個百分點至16.3%，經營虧損按年減少46.7%至1.4億元，EBITDA由2023年同期虧損4,540萬元，大幅改善至1.85億元。去年第三季度，以業務劃分，公有雲服務收入按年增加15.6%至11.76億元，其中，人工智能業務持續擴展至3.62億元，佔公有雲收入的31%。至於行業雲服務，分部收入7.1億元，按年上升16.7%。

走勢上，去年12月30日升至6.79元（港元，下同）遇阻回落，先後失守10天和20天線，惟MACD熊差距收窄，STC%K線回升至接近%D線，可考慮4.8元吸納，反彈目標6.79元，不跌穿4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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