中國通信服務候低吸納

2024年上半年，集團經營收入744.12億元（人民幣，下同），按年增加1.7%，純利增加4.4%至21.25億元。整體毛利率由2023年上半年的10.7%，提升0.2個百分點至10.9%，提升0.2個百分點。期內，集團的電信基建服務（TIS）收入376.66億元，與去年同期相比基本持平，佔經營收入的50.6%。期內，來自國內電信運營商市場的收入上升0.1%至400.24億元。

業務流程外判服務（BPO）2024年上半年的收入上升2%至221.63億元，佔總收入的29.8%。期內，應用、內容及其他服務（ACO）收入增加6%至145.83億元，佔經營收入比重為 19.6%；去年上半年，軟件開發及系統支撐收入按年增加11.4%，對收入的增量貢獻率為24%。至於海外市場，集團聚焦亞太、中東、非洲和拉美四大區域，2024年上半年來自海外市場的收入197.79億元，按年增加26%。

集團的派息比率穩定上升，2016年度至2020年度的派息比率均為36%，2021年度和2022年度分別為38%和40%，而2023年度進一步提升至42%。現價計，預測股息率約6厘，具有吸引力。走勢上，今年1月13日跌至4.06元（港元，下同）止跌回升， MACD維持牛差距，惟STC%K線跌穿%D線，宜候低4.2元，目標阻力4.65元，不跌穿4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份