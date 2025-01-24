中電信企穩各主要平均線之上

2024年首三季度，中電信的經營收入3,947.18億元（人民幣，下同），按年增加2.7%，其中服務收入上升3.8%至3,628.86億元，佔總收入的91.9%。集團有效控制成本，期內經營費用按年上升2.3%至3,583.34億元，純利按年上升8.1%至292.99億元，EBITDA為1,110.23億元，按年增加5.1%，EBITDA率為30.6%。2024年首三季度，移動通信服務收入1,568.23億元，按年上升3.2%。期內，移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為45.6元，保持平穩。

在產業數字化方面，集團透過「網+雲+AI+應用」，推動戰略新興業務快速發展。2024年首三季度，產業數字化業務收入1,055.49億元，按年上升5.8%。雖然宏觀環境疲弱，但預計生成式人工智能，仍增長動力集團經營現金流充裕，集團表示2024年起3年內，股息比率將逐步提升至75%以上。現價計，預測股息率5.8厘。

走勢上，目前企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低 4.7元（港元，下同）以下吸納，中線上望5.3元，不跌穿4.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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