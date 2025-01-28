澳門博彩監察協調局公布，澳門2024年12月博彩收入182.02億澳門元，按年下跌2%，為澳門疫情後全面通關以來，首次錄得賭收按年下跌；2024年全年，澳門博彩收入累計2,267.8億澳門元，按年增加23.9%。然而，國務院早前放寬赴澳門旅遊政策，包括今年1月1日起，珠海居民可以「一周一行」到訪澳門，橫琴赴澳居民更可以「一簽多行」，有望吸引更多訪澳旅客。旅遊訂房平台網站顯示，由今年1月29日（年初一）至2月2日（年初五）期間，澳門部分酒店已經爆滿。

銀娛（0027）截至2024年9月底止第三季度，淨收益按年上升11%至 107億元，經調整 EBITDA上升6%至29億元。去年第三季度，集團博彩收益總額102億元，按年上升16%，惟按季下跌2%，其中，中場博彩收益總額按年上升13%至84億元，貴賓廳博彩收益總額按年上升35%至11億元，而角子機博彩收益總額按年上升 35%至6.66億元。2024年9月底，集團的財務表現穩定，現金及流動投資總額為286億元，扣除負債12億元的淨額為274億元。

「澳門銀河」為集團最大的收益及盈利貢獻來源，去年第三季度的淨收益84億元，按年上升10%，經調整EBITDA為26億元，按年持平，按季下跌 8%。期內，七間酒店平均入住率為98%。澳門銀河嘉佩樂酒店預計明年中開業，樓高 17 層、將提供大約100間頂級豪華的空中別墅和套房。集團的第四期項目已經動工，發展面積60萬平方米，當中將引入多間高端並首度進駐澳門的酒店品牌、擁有達至 5,000個座位的劇院、多元化的餐飲、零售和非博彩設施等，目標在2027年竣工。

走勢上，近日重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮32元以下吸納，反彈阻力37.8元，不跌穿30元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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