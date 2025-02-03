比亞迪10天線失而復得

國家商務部等部委日前發布《做好2025年汽車以舊換新工作的通知》，對報廢相關舊車並購買新能源乘用車的人士，可補貼2萬元（人民幣，下同）；對報廢相關燃油乘用車並購買2升及以下排量燃油乘用車的，補貼1.5萬元。年度內每位個人消費者最多享受一次汽車報廢更新補貼。內地推出以舊換新政策，料對新能源汽車銷情帶來正面影響。截至2024年9月底止第三季度，比亞迪的收入2,011.2億元，按年上升24%，純利增加11.5%至116.1億元。去年首三季度，比亞迪的收入5,022.5億元，按年增加18.9%，純利上升18.1%至252.4億元。

集團計劃正式進軍韓國市場銷售電動乘用車，據報比亞迪已選定Samchully EV Harmony Automobile、Vision Mobility等6家韓國企業，作為比亞迪在當地的經銷商。走勢上，10天線走高於各主要平均線，昨日10天線失而復得，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，宜候低260元（港元，下同）以下吸納，目標阻力300元，不跌穿245元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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