中海油重上100天線

集團2024年的淨產量預計達約7.2億桶油當量。集團計劃2025年的淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，其中中國和海外的佔比分別為69%和31%。2026年和2027年，集團的淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億桶油當量。集團2024年的資本支出預計達1,320億元（人民幣，下同），符合年初目標。集團2025年的資本支出預算總額為1,250億至1,350億元，保持穩定；其中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額的約16%、61%和20%。

集團今年將有多個重要新項目投產，包括中國的渤中26-6油田開發項目（一期） 和墾利10-2油田群開發項目（一期），以及海外的圭亞那Yellowtail項目和巴西Buzios7項目等。集團上月宣佈東方29－1氣田開發項目已投產，計劃投產開發井6口，預計2025年將實現日產天然氣3,800萬立方英呎的高峰產量。現價計，2024年預測股息率7.6厘，具有吸引力。

走勢上，昨日重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮18元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力21元，不跌穿16.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份