中海油重上100天線

美國財政部宣佈對俄羅斯石油業實行新一輪全面制裁，市場憂慮影響原油供應，再加上歐美部份地區受嚴寒天氣影響，刺激燃料需求。不過，美國總統特朗普擬向石油輸出國組織（OPEC）施壓降低油價，以及加徵關稅措施，對油價帶來不確定因素。中海油（883）主要從事油氣勘探、開發和生產，業務較集中上游業務，早前公佈2025年度經營策略及發展計劃。同時，為確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准的前提下，2025年至2027年，公司全年股息支付率不低於45%。
集團2024年的淨產量預計達約7.2億桶油當量。集團計劃2025年的淨產量目標為7.6億至7.8億桶油當量，其中中國和海外的佔比分別為69%和31%。2026年和2027年，集團的淨產量目標分別為7.8億至8億桶油當量和8.1億至8.3億桶油當量。集團2024年的資本支出預計達1,320億元（人民幣，下同），符合年初目標。集團2025年的資本支出預算總額為1,250億至1,350億元，保持穩定；其中，勘探、開發和生產資本化支出預計分別佔資本支出預算總額的約16%、61%和20%。
集團今年將有多個重要新項目投產，包括中國的渤中26-6油田開發項目（一期） 和墾利10-2油田群開發項目（一期），以及海外的圭亞那Yellowtail項目和巴西Buzios7項目等。集團上月宣佈東方29－1氣田開發項目已投產，計劃投產開發井6口，預計2025年將實現日產天然氣3,800萬立方英呎的高峰產量。現價計，2024年預測股息率7.6厘，具有吸引力。
走勢上，昨日重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮18元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力21元，不跌穿16.7元續持有。
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