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專家觀點>金利豐證券

中遠海控整固後有望再上

中美貿易戰展開，市場憂慮美國加徵關稅將打擊航運行業，惟美國對所有中國進口商品加徵10%關稅，市場未至於太恐慌。波羅的海乾散貨指數（BDI）近日回升，重上750點水平。中遠海控（1919）發佈2024年業績預告，預計去年全年純利490.82億元（人民幣，下同），較2023年度重述後數據238.6億元增加105.71%，而歸屬股東的扣除非經常性損益淨利潤489.89億元，按年上升約1.06倍。集團預期2024年度息稅前利潤（EBIT）699.26億元，按年增加90.67%。

中遠海控表示，2024年度，集裝箱航運市場貨量整體呈現溫和增長態勢，伴隨著紅海局勢持續發酵等因素，有效運力供給不足，市場運價處於相對高位。集團在集裝箱航運主航道建設上始終保持「穩中求進」，因此去年度裝箱航運業務，實現量價齊升，取得較好的經營業績。集團涉及較多國際航運業務，去年9月底，集團經營船隊包括 528艘集裝箱船舶，運力328.03萬標準箱。去年首三季，集團來自跨太平洋的航線收入增加62.9%至498.2億元。

去年9月底，集團的貨幣資金為1,908.4億元，短期及長期借款為14.2億元和283.5億元，手持淨現金。集團自去年10月起持續進行回購，而最近一次為2025年2月4日，回購480萬股，每股購回價介乎11.24至11.44元（港元，下同）。現價計，預測股息率14.2厘，具有一定吸引力。走勢上，昨日重上10天和100天線， MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮11.5元以下吸納，反彈阻力13元，不跌穿10.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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