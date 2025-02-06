國泰集團的航班數量亦已在2025年1月達至疫情前100%水平。集團計劃將在今年6月恢復往返香港與羅馬的直航航班，連同已公布六個將於今年內開設的新航點，目前年內突破100個客運航點。集團預期去年下半年業績表現理想，主要受惠於貨運需求上升及燃油價格下降，而隨着航班供應量增加以滿足整體市場需求，客運收益率一如預期轉趨正常，部份抵銷了上述利好因素。

集團表示，來自聯屬公司的業績（延遲三個月確認）預期在2024年下半年較上半年有所改善。由於中國國航 （0753） 向中國航空集團發行60億元人民幣A股，國泰航空持有權益將因而由15.87%降至15.09%，令公司入帳約5億港元的視作出售收益。另外，集團今年1月公佈，有關回購有擔保可轉換債，所有獲接納債券的回購已完成。發行人已根據回購而回購本金總額為45.58億港元的債券。所有該等債券被予以註銷，未償還債券的本金金額為21.64億港元。

走勢上，今年1月9日呈「大陽燭」突破，逆日高見10.66元，期後橫行整固，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴闊，宜候低9.7元以下吸納，目標阻力10.66元，不跌穿9.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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