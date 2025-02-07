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專家觀點>金利豐證券

海爾智家重上10天線

中美貿易戰展開，美國對中國所有進口商品加徵10%關稅，中方宣布反制措施，對美國部分進口商品加徵關稅，惟美國總統特朗普稱不急於與國家習近平通話，對出口股帶來負面影響。不過，內地加大力度支持家電產品以舊換新，早前公佈細則，覆蓋補貼範圍擴大至12類，新納入產品均為廚電及小家電；每位消費者每類產品可補貼1件（購買空調產品最多補貼3件），每件補助不超過2,000元（人民幣，下同）。

海爾智家（6690）的冰箱、洗衣機在內地市場具領先優勢。按中國會計準則，2024年第三季度，集團的營業收入673.4億元，按年增加0.5%，純利上升13.2%至47.3億元，扣除非經常性損益的淨利潤增加9.9%至45.25億元。2024年首三季度，集團實現收入2,029.7億元，按年上升2.2%，純利增加15.3%至151.5億元，而扣除非經常性損益的淨利潤上升15.4%。2024年首三季度，毛利率為30.8%，較2023年同期上升0.1個百分點。在中國市場，集團三季度終端零售逐月改善，其中卡薩帝（Casarte）零售增幅高於整體水平。

為應對中美貿易戰，以及拓展新興市場，集團在不同地方佈局供應鏈，如泰國春武裡空調工業園在去年8月奠基，埃及空調、洗衣機生產基地投產，加速當地市場發展並輻射周邊市場。2024年第三季度，南亞市場增長逾30%。另外，去年10月，集團完成開利商用製冷業務收購，公司將積極拓展 B 端商用定制化產品及服務，推進全球大冷鏈業務佈局。

走勢上，上週五重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮25元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力28元，不跌穿23.85元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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