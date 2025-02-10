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專家觀點>金利豐證券

中國生物製藥短線走勢料改善

中國生物製藥（1177）在內地藥品製造行業具領先優勢，聚焦腫瘤、肝病、呼吸系統、外科/鎮痛等四大治療領域。截至去年9月底止第三季度，集團的收入54.7億元（人民幣，下同），按年上升14.3%，純利上升123.4%至11.5億元，而經調整非《香港財務報告準則》 歸母淨利潤增加58%至6億元。去年首三季度，集團錄得收入213.5億元，按年上升11.9%，純利上升134.9%至41.7億元，而經調整非《香港財務報告準則》 歸母淨利潤增加23.7%至21.4億元。隨著集團加速推進產品上市進程，而且創新產品進入收穫期，為集團帶來增長動力。

集團去年底公佈，公司主研發的1類創新藥貝莫蘇拜單抗注射液聯合鹽酸安羅替尼膠囊，對比替雷利珠單抗注射液聯合化療用於晚期鱗狀非小細胞肺癌（sq-NSCLC）一線治療的III期研究（TQB2450－III－12）已完成方案預設的期中分析，獨立數據監查委員會（IDMC）判定主要研究終點無進展生存期（PFS）達到方案預設的優效界值。集團已與內地藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）就該適應症的上市申請進行溝通，並獲得CDE書面同意提交貝莫蘇拜單抗注射液、鹽酸安羅替尼膠囊新增該一線適應症的上市申請，該公司計劃om近期遞交上市申請。

去年6月底，集團有在研創新產品76個，其中腫瘤用藥46個、肝病用藥6個、呼吸系統用藥9個、外科╱鎮痛用藥5個，其他類用藥10個；另外集團還有65個在研仿製藥產品。 走勢上，近日重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低2.9元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.3元，不跌穿2.67元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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