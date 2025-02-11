京東物流重上100天線

去年第三季度，京東物流在馬來西亞和美國分別開設新倉庫，持續提升全球佈局。截至去年9月底，集團的倉儲網絡已幾乎覆蓋全國所有的縣區，包括由集團運營的1,600多個倉庫，和由雲倉生態平台上第三方業主經營的2,000多個雲倉，倉儲網絡總管理面積超過3,200萬平方米，包括雲倉生態平台上雲倉的管理面積。去年底，集團旗下日本東京1號倉正式開倉，為集團首個自營的海外倉，並計劃未來2至3年，持續在日本和南韓地區布局多個自營海外倉，建立亞太地區「2至3日到達」的時效圈，為日韓企業及出海日韓的中國品牌等企業，提供電商一體化、一盤貨的供應鏈物流服務。

去年第三季度，京東物流的收入443.96億元，按年上升6.6%，純利增加9.3倍至22.05億元。非國際財務報告準則（Non-IFRS），集團第三季度利潤25.73億元，按年增加2.05倍，EBITDA上升49.3%至57.26億元，EBITDA利潤率擴闊3.7個百分點至12.9%，整體毛利率按年上升3.8個百分點至11.7%。走勢上，昨日重上100天線，STC%K線略走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低13.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力16.4元，不跌穿11.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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