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專家觀點>金利豐證券

蒙牛產品組合多元化

近期內地公布的部分經濟數據表現良好，連同市場憧憬下月兩會期間，中央政府將推出更多支持內地經濟發展的政策，內需股有望受惠。蒙牛乳業（2319）提供多元化的產品，包括液態奶、冰淇淋、奶粉及奶酪產品金業務涵蓋行業的上、中和下游。截至2024年6月底止中期，集團收入446.7億元（人民幣，下同），按年下降12.6%，純利減少19%至24.5億元，主要受原奶周期供過於求，原料粉庫存減值，以及應佔聯營公司損益由盈轉虧。不過，整體毛利率上升1.9個百分點至40.3%，EBITDA利潤率上升0.6個百分點至10.7%。

2024年上半年，集團液態奶收入按年下跌12.9%至362.6億元，佔總收入的81.2%。集團推出多元化產品吸引不同消費客戶，去年推出母品牌0乳糖牛奶新品，滿足廣大面臨乳糖不耐症的中國消費者需求。期內，冰淇淋的收入下跌21.8%至33.7億元，奶粉的收入倒退13.7%至16.4億元，收入佔比分別為7.5%和3.7%。至於奶酪，中期分部收入下跌6.3%至21.1億元，分部盈利上升56.7%至1.2億元。

去年6月，妙可藍多（滬：600882）完成收購蒙牛所持有的蒙牛奶酪100%股權，以收購和整合旨在鞏固雙方奶酪品類的市場地位。去年7月，蒙牛奶酪正式纳入妙可藍多合併範圍。妙可藍多去年第三季度的收入1.2億元，按年倒退6.7%，惟成功扭虧為盈，錄得純利1,365萬元。集團持續回購股份，單計今年1月份合共回購184萬股股份，回購價介乎14.9494元至16.8044元（港元，下同）。

走勢上，自上月中起在15元水平整固，昨日10天和20天線得而復失，STC%K線略走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮15元吸納，目標阻力18元，不跌穿13.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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