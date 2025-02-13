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專家觀點>金利豐證券

新秀麗業務前景料改善

全球出行旅遊需求持續，旅遊消費帶動行李箱需求。新秀麗（1910）業務遍及全球，主要從事設計、製造、採購及分銷行李箱、商務包和電腦包等。截至 2024年9月30日止三個月，業績表現遜於預期，惟預期去年第四季經營開始改善，而今年亦有望延續改善態勢。另外，集團去年6月公佈擬動用不超過2億美元回購股份，並在去年8月展開，而今年將繼續進行股份回購。最近一次回購在今年1月10日，購回95.13萬股，佔現有已發行股份0.06812%，作價每股22.7511元。

2024年第三季度，集團的銷售淨額為8.78億美元，按年減少 8.3%，主要由於全球消費者信心較集團預期疲弱，特別是在中國，同時亦受到北美洲批發客戶更為審慎的影響。期內，純利6,620萬美元，按年下跌39.1%，按不變匯率基準計算則減少34.2%；經調整EBITDA為1.55億美元，按年減少20.3%。去年第三季度毛利率為 59.3%，而2023年同期則為 59.6%，按年下跌0.3個百分點。

去年第三季度，亞洲的銷售淨額按年減少12.2%至3.28億美元，銷售淨額佔比為37.3%，其中，中國、香港和印度的銷售淨額分別下跌14.1%、30.9%和25.3%，惟澳洲的銷售淨額則增加21.1%。期內，北美洲的銷售淨額按年減少7.9%至2.96億美元；歐洲和拉丁美洲的銷售淨額，亦分別下跌2.3%和8.3%。另外，集團繼續就其證券可能在美國雙重上市的籌備工作取得進展，預期流動性提升，讓美國及全球的投資者接觸，從而釋放價值。

走勢上，昨日重上10天和20天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮21.5元以下吸納，反彈阻力24元，不跌穿20.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份