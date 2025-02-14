海底撈重上100天線

集團維持謹慎擴張的原則，2024年上半年新開 11家餐廳，並合共關閉 43家門店，2024年6月底止，集團共經營1,343家海底撈餐廳，其中1,320家位於中國，23家位於港澳台地區。另外，集團引入加盟模式，冀拓展覆蓋範圍，實現門店數量的穩步增長和進入下沉市場。2024年上半年，集團的營業額214.9億元（人民幣，下同），按年上升13.8%，惟純利倒退9.7%至20.38億元，主要受淨匯兌損益變動，以及中國增值稅加計抵減優惠政策取消的影響。按非國際財務報告準則計量，集團核心經營利潤則按年上升13%至28億元。

2024年上半年，同店銷售按年增加15.3%至196.06億元。「海底撈」餐廳的經營收入增加13.8%至204.1億元，佔總收入的95%。集團整體海底撈餐廳翻檯率每天4.2次；顧客人均消費從2023年上半年的102.9 元減少至2024年上半年的97.4元。2024年6月底，集團手持現金84.2億元，銀行借款2.9億元，資本負債比率為24.6%。走勢上，上週五重上100天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮15元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力18元，不跌穿13.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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