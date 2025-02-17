中國電力重上50天線

集團上月中公布，有關去年10月與遠達環保（滬：600292）就資產重組建議訂立重組框架協議，在進行資產重組建議前，進行預重組建議，包括擁有63%權益的附屬公司五凌電力斥約12.3億元（人民幣，下同）向國家電投聯繫人及北京鑫贏收購湖南省新能源資產及向湖北電投收購藍山卓越100%權益。通過實施預重組建議，有助於區域資源的統 一調配，加強區域一體化、專業化管理；為後續資產重組建議奠下基礎，通過打造「紅籌控 A」架構，拓寬多元化融資渠道。

集團旗下專注交通能源融合的子公司啟源芯動力，近日成功完成C輪融資。此除了獲得資本市場的強力支持外，更為啟源芯動力進一步整合產業鏈、擴大研發規模、實現高速增長奠定堅實基礎。另外，集團去年12月完成出售平圩發電的 11%股權予淮南礦業；於交割後，在平圩發電的股權將由60%攤薄至49%。於交割後，在平圩發電的股權將由60%攤薄至49%該集團估計將因視作出售事項錄得收益5,600萬元，以及資產負債比率減少0.2個百分點。

走勢上，昨日重上50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低2.9元（港元，下同）止跌回穩以下吸納，反彈阻力3.2元，不跌穿2.81元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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