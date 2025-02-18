電能實業（0006）主要從事多元化的電力和天然氣業務，遍佈全球不同地方，大部份在規管計劃或長期承購合約下營運，不致受到通脹影響，為集團提供穩定的業績表現。集團的經營現金流穩定，支持派發股息；現價計，預測股息率5.6厘，具有一定吸引力。2024年上半年，集團的營業額4.54億元，按年倒退31.4%，純利增加1.6%至30.06億元。期內，投資於港燈電力投資（2638）錄得3.16億元的溢利貢獻，按年減少3.7%。
英國為集團最大的營運市場，2024年上半年為集團帶來15.5億元的溢利貢獻，按年增加10.9%。集團2024年先後進行併購，2024年4月底夥同策略夥伴長實（1113）和長江基建（1038）完成收購北愛爾蘭最大配氣網絡 Phoenix Energy，8月與長實及長江基建組成的財團，以3.5億英鎊（約35億港元）收購英國陸上風電資產組合，集團佔有20%權益。該業務組合包括位於英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的32個風電場，總裝機容量為175兆瓦，淨權益裝機容量為137兆瓦。
至於澳洲業務，受惠於住宅和商業客戶在能源使用量的強勁增長，2024年上半年分部溢利貢獻6.01億元，按年增加7.7%。2024年6月底，無抵押銀行貸款總額28.63億元，銀行存款及現金14.8億元，負債淨額13.83億元，而負債淨額對總資本淨額比率為2%。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮49.3元以下吸納，反彈阻力54.5元，不跌穿47.7元續持有。
trurywong@kingston.com.hk