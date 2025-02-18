英國為集團最大的營運市場，2024年上半年為集團帶來15.5億元的溢利貢獻，按年增加10.9%。集團2024年先後進行併購，2024年4月底夥同策略夥伴長實（1113）和長江基建（1038）完成收購北愛爾蘭最大配氣網絡 Phoenix Energy，8月與長實及長江基建組成的財團，以3.5億英鎊（約35億港元）收購英國陸上風電資產組合，集團佔有20%權益。該業務組合包括位於英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的32個風電場，總裝機容量為175兆瓦，淨權益裝機容量為137兆瓦。

至於澳洲業務，受惠於住宅和商業客戶在能源使用量的強勁增長，2024年上半年分部溢利貢獻6.01億元，按年增加7.7%。2024年6月底，無抵押銀行貸款總額28.63億元，銀行存款及現金14.8億元，負債淨額13.83億元，而負債淨額對總資本淨額比率為2%。走勢上，昨日重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮49.3元以下吸納，反彈阻力54.5元，不跌穿47.7元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士