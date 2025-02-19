東方海外整固後有望再上

至於2024年全年，總收入98.15億美元，按年增加30.2%，其中太平洋航線的收入上升53.5%至38.78億美元，亞洲區內／澳亞航線的收入上升17.1%至29.76億美元。去年全年，總載貨量上升3.5%至7,595,476標準箱，運載力上升0.3%；整體運載率按年上升2.6%，每個標準箱之整體平均收入按年增加25.8%。

去年10月，集團間接全資附屬公司東方海外貨櫃航運作為租船方（承租方），與船東訂立租船合約，以租賃共6艘船舶，租期為15年。該等租船合約項下由集團支付的所有該等船舶的租金款項最高總額約為112億元人民幣。該等船舶為每艘載貨量約為 13,580 TEU 的集裝箱新船。集團擬將該等船舶部署於新興市場以加强其市場拓展。

走勢上，2月3日跌至101.4元止跌回升，昨日失守10天線，STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低107元以下吸納，目標阻力121.1元，不跌穿100元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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