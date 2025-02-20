集團去年12月16日，完成根據特別授權認購新股份的關連交易。根據認購協議，向認購方按認購價每股19.7港元發行168,114,000股，佔擴大後已發行股份總數的約3.25%。認購事項所得款項淨額33.1億元，將用於償還本公司若干金融負債（包括銀行借款及其他應付款項）。集團預計2024年全年現金資本開支599億元，其中446億元用於風電、光伏電站的建設，79億元用於火電機組的建設。

2024年6月底，集團的風電、水電及光伏發電運營權益裝機容量合共24,662兆瓦，佔總運營權益裝機容量39.3%。集團2024年目標新增風電和光伏項目併網容量10,000兆瓦，其中大批項目將於2024年下半年併網，並計劃十四五期間（即2021年至2025年）新增4,000萬千瓦可再生能源裝機。集團過往派息穩定，現價計，2024年預測股息率6.5厘，具有一定吸引力。

走勢上，昨日重上50天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮17.5元以下吸納，反彈阻力19.7元，不跌穿16.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士