moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

潤電重上50天線

華潤電力（0836）積極由傳統火電業務，逐步轉型至可再生能源。2024年12月份，潤電附屬電廠售電量20,049,753兆瓦時，按年增加0.9%，其中，附屬風電場售電量按年增加4.6%至4,134,954兆瓦時；附屬光伏電站售電量按年增加109.2%至608,776兆瓦時。2024年全年，附屬電廠累計售電量按年增加7.4%至207,636,651兆瓦時，其中附屬風電場和光伏電站累計售電量，分別按年上升10.5%和上升141.5%。

集團去年12月16日，完成根據特別授權認購新股份的關連交易。根據認購協議，向認購方按認購價每股19.7港元發行168,114,000股，佔擴大後已發行股份總數的約3.25%。認購事項所得款項淨額33.1億元，將用於償還本公司若干金融負債（包括銀行借款及其他應付款項）。集團預計2024年全年現金資本開支599億元，其中446億元用於風電、光伏電站的建設，79億元用於火電機組的建設。

2024年6月底，集團的風電、水電及光伏發電運營權益裝機容量合共24,662兆瓦，佔總運營權益裝機容量39.3%。集團2024年目標新增風電和光伏項目併網容量10,000兆瓦，其中大批項目將於2024年下半年併網，並計劃十四五期間（即2021年至2025年）新增4,000萬千瓦可再生能源裝機。集團過往派息穩定，現價計，2024年預測股息率6.5厘，具有一定吸引力。

走勢上，昨日重上50天線，MACD牛差距擴大，惟STC%K線回落至接近%D線，可考慮17.5元以下吸納，反彈阻力19.7元，不跌穿16.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士