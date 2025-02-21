長江基建財務穩健 具防守性

長江基建（1038）投資及營運範圍遍及香港、中國內地、英國、 歐洲、澳洲、新西蘭、加拿大和美國；就地域分佈而言，英國為集團最大市場，在2023年、2022年和2021年度，分別佔公司股東應佔溢利的35.7%、35.2%和29.1%。英國水務監管局（Ofwat）日前公布英國受規管資產的監管重置方案，批准水務公司的准許回報率由7月時的3.72%，調高至4.02%，以反映近日市場走勢，並同意2025至2030年總資本開支升至1,040億英鎊，較7月份高18.2%。英國水務監管局亦批准長江基建旗下Northumbrian Water的61億英鎊開支，以及每年平均調高水費31英鎊至2030年。
另外，早前有媒體指，長江基建有興趣收購英國最大供水公司泰晤士水務公司（Thames Water）；雖然暫時仍未獲得證實，但由於泰晤士水務規模龐，大市場憧憬其成為併購對象，將帶來增長潛力。集團2024年進行三項投資，包括收購北愛爾蘭最大配氣網絡 Phoenix Energy，以及英國可再生能源資產組合Powerlink Renewable Assets，以及收購英國陸上風電資產組合。該業務組合包括位於英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的32個風力場，總裝機容量為175兆瓦，淨權益裝機容量為137兆瓦；並將提供即時回報、穩定現金流及經常性溢利貢獻。
集團的財務狀況穩健，2024年上半年來自營運的現金流33.3億元，而2024年6月底持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額比率為9.8%。集團自1996年上市以來27年來股息連年增加，2024年中期息每股72仙，按年上升1.4%；現價計，2024年預測息率5厘。走勢上，近日重上10天線， MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，可考慮51.5元以下吸納，上望目標58.15元，不跌穿49.7元續持有。
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