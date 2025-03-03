集團2025年的銷量目標定為271萬輛，相當於按年增長25%。另外，新能源車的銷量目標為150萬部，按年增加69%，意味新能源車首次超越燃油汽車比例。內地發改委及財政部發布2025年實施大規模設備更新和消費品「以舊換新」政策的通知，其中提到擴大汽車報廢更新支援範圍，購買新能源乘用車每台補貼2萬元（人民幣，下同）、購買2.0升及以下排量燃油乘用車單台補貼1.5萬元。

集團早前已完成極氪收購領克的事項，估計集團將錄得未經審核收益64.7億元。極氪表示，領克和極氪今年計劃在海外累計落成逾200家門店，著眼於歐洲、中東及東亞等地區。極氪早前在埃及首都開羅舉行上市發布會，正式在當地推出極氪001和極氪X兩款車型；其中，兩者的起售價分別為270萬埃及鎊（約38.83萬元人民幣）和210萬埃及鎊（約30.19萬元人民幣）。

走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，惟昨日失守10天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮17元（港元，下同）以下吸納，目標阻力20元，不跌穿15.6元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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