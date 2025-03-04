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專家觀點>金利豐證券

AI快速發展 聯想集團業務前景看好

人工智能（AI）快速發展，連同DeepSeek推出低成本高性能生成式AI，有助AI的推廣、更廣泛應用。聯想集團（0992）的品牌具知名度，早前宣佈將部署AI PC端側本地部署DeepSeek大模型，將成為全球首家。截至2024年12月底止第三季度，集團的收入187.96億美元，按年增加20%，三個業務集團的收入已連續三個季度錄得雙位數按年收入增長。期內，純利上升106%至6.93億美元；整體毛利率為15.7%，按年倒退0.8個百分點。期內，研發費用增加 14%，以支持人工智能創新。

智能設備業務（IDG），由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成，第三財季的分部收入上升 12%至137.84億美元，經營溢利上升10%至10億美元。在今年1月的國際消費電子展（CES），智能設備業務集團推出了超過60項創新成果，另外，集團亦拓展非個人電腦銷售，尤其是智能手機業務。集團的摩托羅拉品牌收入按年錄得雙位數增長，並連續第六個季度持續增加全球市場份額。非個人電腦業務目前佔三個業務集團總收入的 46%。

基礎設施方案業務（ISG）第三財季的收入按年增加59%至39.38億美元，並扭虧為盈，錄得經營溢利100萬美元，主要由於雲端業務的規模增加。至於方案服務業務（SSG），中期收入按年增加12%至22.57億美元，經營溢利上升11%至4.59億美元，經營溢利率為 20%。聯想早前完成，與沙特公共投資基金（PIF）旗下公司Alat埃耐特完成20億美元投資及達成戰略合作協議，將加速集團拓前中東和非洲市場。

走勢上，2月21日高見13.6元後遇阻回落，期後失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低11元以下吸納，反彈阻力13.6元，不跌穿10.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士