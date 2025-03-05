友邦重上各主要平均線

截至2024年9月底止第三季度，按固定匯率基準計算，集團的新業務價值11.61億美元，按年上升16%，而集團在18個市場中的15個實現增長；新業務價值利潤率增加0.8個百分點至52.2%。在2024年首三個季度，集團每季的新業務價值均創該季新高。按固定匯率基準計算，2024年第三季度，年化新保費增長14%至22.12億美元。

去年第三季度，本港業務新業務價值增長24%，主要受惠於來自本地客戶的新業務價值增加28%，以及來自內地訪客的新業務價值上升20%。期內，集團的代理渠道錄得自2023年2月全面通關後，來自中國內地訪客最高的季度新業務價值。至於內地市場，去年第三季的新業務價值上升9%，代理及銀行保險渠道均有所增長。集團早前獲得監管部門批准，在安徽省和山東省開始籌建分公司；憧憬往後將拓展更多省市，帶來增長潛力。

友邦維持可持續和漸進的派息政策，計劃透過股息及股份回購，派付年度「產生的自由盈餘淨額」之75%作為目標。走勢上，今年2月12日跌至50.9元止回升，期後形成上升軌，目前重上各主要平均線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，宜候低58.8元以下分階段吸納，反彈阻力65元，不跌穿55元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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