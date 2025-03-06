滙控前景看好 中線部署

集團宣布採取措施簡化集團架構，目標是在2025年減少約3億美元成本，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少15億美元。集團對業務前景保持樂觀，表示現以於2025至2027年三年期間，每年平均有形股本回報率達到約15%為目標（不包括須予注意項目）。集團預期2025年的銀行業務淨利息收益約達420億美元。集團擬繼續將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，2025年的股息派付比率目標基準維持在50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。

繼集團去年三輪合共90億美元的股份回購之後，集團宣佈將進一步回購20億美元股份，並計劃於2025年第一季業績公布前完成。董事會已通過派發第四次股息每股0.36美元，2024年每股合共派息0.87美元，當中已計及特別股息每股0.21美元。現價計，股息率為7.5厘。

今年以來，集團股價累計升逾2成。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，目前處於上升軌，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，宜候低86元以下分階段吸納，中線目標100元，不跌穿78元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份