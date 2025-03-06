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專家觀點>金利豐證券

滙控前景看好 中線部署

滙豐控股（0005）業務地區分布多元化，去年股價表現亮麗，今年以來升勢依然強勁。滙控早前公佈截至2024年12月底止年度業績，收入保持平穩，為659億美元，列帳稅前利潤按年上升6%至323億美元，單計去年第四季度，則按年增加13億美元至23億美元。去年度，淨利息收益按年下跌9%至327億美元，淨利息收益率由2023年度的1.66%，下降跌10個基點至1.56%。去年度，普通股權一級資本比率為14.9%，上升0.1個百分點。

集團宣布採取措施簡化集團架構，目標是在2025年減少約3億美元成本，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少15億美元。集團對業務前景保持樂觀，表示現以於2025至2027年三年期間，每年平均有形股本回報率達到約15%為目標（不包括須予注意項目）。集團預期2025年的銀行業務淨利息收益約達420億美元。集團擬繼續將普通股權一級資本比率維持在14%至14.5%的中期目標範圍，2025年的股息派付比率目標基準維持在50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響。

繼集團去年三輪合共90億美元的股份回購之後，集團宣佈將進一步回購20億美元股份，並計劃於2025年第一季業績公布前完成。董事會已通過派發第四次股息每股0.36美元，2024年每股合共派息0.87美元，當中已計及特別股息每股0.21美元。現價計，股息率為7.5厘。

今年以來，集團股價累計升逾2成。走勢上，各主要平均線呈順向排序屬利好，目前處於上升軌，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，宜候低86元以下分階段吸納，中線目標100元，不跌穿78元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份