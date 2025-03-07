紫金礦業盈喜 伺機跟進

2024年度，集團的礦產銅107萬噸，按年增加5.9%、礦產金上升7.4%至73噸，而礦產銀436噸，按年下跌4.2%。至於2025年，集團主要礦產品產量計劃為礦產銅115萬噸、礦產金85噸、礦產鋅（鉛）44萬噸、當量碳酸鋰4萬噸、礦產銀450噸，而礦產鉬1萬噸。

集團今年1月公佈收購藏格礦業（深：000408）的3.92億股股份，對應股權比例為24.82%，交易金額共計137.29億元。透過是次收購，將顯著提升集團主營金屬品種銅、鋰資源儲備，並新增關係國家糧食安全的緊缺戰略性礦產鉀資源儲備。另外，藏格礦業持有西藏巨龍銅礦 30.78%權益，透過是次收購實現紫金礦業對巨龍銅礦絕對控股；目前巨龍銅礦二期擴建工程正在加緊建設，預計將於2025年底投產。

集團亦持續海外擴張，在去年12月完成收購泛美白銀旗下秘魯 La Arena金礦和二期項目100%權益。走勢上，今年2月28日跌至14.54元（港元，下同）止跌回升，形成上升軌，企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，可考慮15.5元以下吸納，反彈阻力17元，不跌穿14.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/