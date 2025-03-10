普拉達整固後有望再上

2024年，按固定匯率計，Prada品牌的零售銷售淨額增加4.2%至35.63億歐元；另一品牌Miu Miu的增長動力顯著，去年度的零售銷售淨額上升93.2%，創下歷史新高，進一步將品牌知名度和規模提升。2024年，按固定匯率計，以地區劃分，日本仍為表現最突出的地區，在穩健內需及強勁旅遊客流的支持下，日本的零售銷售淨額顯著增加45.8%至6.56億歐元；亞太區的零售銷售淨額按年上升13.1%至16.04億歐元，收入佔比33.1%，而歐洲、中東和美洲的零售銷售淨額分別增加17.5%、26%和8.9%。

去年度，來自經營活動的現金流量淨額近20億歐元，去年12月底的現金狀況淨額為6億歐元。另外，早前有傳普拉達有意向美國時尚精品集團Capri Holdings，競標收購Versace，可能一併競購鞋履零售品牌Jimmy Choo；惟有關消息未獲證實。走勢上，2月18日高見71.7元後遇阻回落，期後失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低60.8元以下吸納，反彈目標71.7元，不跌穿57元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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