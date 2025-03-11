百勝中國企穩10天線

2024年度，不計及外幣換算影響，系統銷售額按年增加5%，該增長主要得益於7%的淨新增門店貢獻，惟同店銷售額跌3%。期內，淨利潤按年增加10%至9億美元，經營利潤上升5%至11.6億美元。餐廳利潤率由2023年度的16.3%，收窄0.6個百分點至去年的15.7%。去年度，肯德基的收入按年上升3%至85億美元，佔總收入的75.3%，經營利潤下跌0.8%至11.9億美元；餐廳利潤率下跌0.8個百分點至16.9%。至於必勝客，去年度的收入增加0.6%至22.6億美元，經營利潤增加8%至1.53億美元。

截至去年12月底止，門店總數達16,395家，全年淨增1,751間店，其中加盟店有512家，約佔淨新增門店總數的29%。集團預期2025財年淨新增1,600至1,800家門店，資本支出約在7億至8億美元之間。集團預計在未來幾年內，肯德基和必勝客淨新增門店中加盟店的比例將分別逐步增加到40%至50%和20%至30%。另外，集團計劃在2025年至2026年期間向股東回饋30億美元，其中去年第四季度現金股息增加50%至每股0.24美元。

走勢上，今年1月13日止跌回升，形成上升軌，昨日10天線失而復得，MACD牛差距收窄，STC%K線續走高於%D線，宜候低365元以下吸納，目標阻力405元，不跌穿345元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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