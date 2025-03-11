moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

百勝中國企穩10天線

國務院總理李強在政府工作報告，強調提振消費被列為政府工作任務的重點，明確「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。百勝中國（9987）擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）在內地的獨家經營和授權經營權，2024年第四季度，集團的總收入按年增加4%至26億美元，為第四季度歷史新高，表現優於預期。2024年度全年，總收入按年增加3%至113億美元，創分拆上市以來新高；不計及外幣換算影響，總收入按年增加5%。

2024年度，不計及外幣換算影響，系統銷售額按年增加5%，該增長主要得益於7%的淨新增門店貢獻，惟同店銷售額跌3%。期內，淨利潤按年增加10%至9億美元，經營利潤上升5%至11.6億美元。餐廳利潤率由2023年度的16.3%，收窄0.6個百分點至去年的15.7%。去年度，肯德基的收入按年上升3%至85億美元，佔總收入的75.3%，經營利潤下跌0.8%至11.9億美元；餐廳利潤率下跌0.8個百分點至16.9%。至於必勝客，去年度的收入增加0.6%至22.6億美元，經營利潤增加8%至1.53億美元。

截至去年12月底止，門店總數達16,395家，全年淨增1,751間店，其中加盟店有512家，約佔淨新增門店總數的29%。集團預期2025財年淨新增1,600至1,800家門店，資本支出約在7億至8億美元之間。集團預計在未來幾年內，肯德基和必勝客淨新增門店中加盟店的比例將分別逐步增加到40%至50%和20%至30%。另外，集團計劃在2025年至2026年期間向股東回饋30億美元，其中去年第四季度現金股息增加50%至每股0.24美元。

走勢上，今年1月13日止跌回升，形成上升軌，昨日10天線失而復得，MACD牛差距收窄，STC%K線續走高於%D線，宜候低365元以下吸納，目標阻力405元，不跌穿345元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份