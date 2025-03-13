中國通信服務整固後有望再上

2024年上半年，中通服的經營收入744.12億元（人民幣，下同），按年增加1.7%，純利增加4.4%至21.25億元。整體毛利率由2023年上半年的10.7%，提升0.2個百分點至10.9%，提升0.2個百分點。期內，集團的電信基建服務（TIS）收入376.66億元，與去年同期相比基本持平，佔經營收入的50.6%。期內，來自國內電信運營商市場的收入上升0.1%至400.24億元。雖然內地三大電信運營商對5G投資的高峰期已經過去，但預期將會著重發展算力網等範疇，尤其在人工智能（AI）。

集團亦積極轉型，拓展數字基建、智慧城市、綠色低碳、應急安全等戰略性新興產業領域，2024年上半年該領域新簽合同額按年增加逾40%，佔新簽合同總額比重超35%。至於海外市場，集團聚焦亞太、中東、非洲和拉美四大區域，2024年上半年來自海外市場的收入197.79億元，按年增加26%。集團的派息比率穩定上升，2016年度至2020年度的派息比率均為36%，2021年度和2022年度分別為38%和40%，而2023年度進一步提升至42%。現價計，預測股息率約5.3厘。

走勢上，今年2月24日高見6.15元遇阻回落，近日失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低4.6元（港元，下同）以下吸納，目標阻力5.65元，不跌穿4.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份