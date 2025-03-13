moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中國通信服務整固後有望再上

內地工信部早前披露，三大中資電訊運營商已經全面接入DeepSeek開源大模型，能夠實現在多場景和多產品中應用。隨著人工智能（AI）快速發展，AI算力、應用、數據中心等的提升，帶動基礎設施的需求。中國通信服務（0552）為信息化和數字化的服務供應商，為客戶提供包括電信基建服務、業務流程外判服務及應用、內容及其他服務，內資股股東包括內地三大電信運營商、國網信息通信產業集團和中國郵電器材集團；同時，內地三大電信運營商和中國廣播電視網絡集團、中國鐵塔（0788）均為集團客戶。

2024年上半年，中通服的經營收入744.12億元（人民幣，下同），按年增加1.7%，純利增加4.4%至21.25億元。整體毛利率由2023年上半年的10.7%，提升0.2個百分點至10.9%，提升0.2個百分點。期內，集團的電信基建服務（TIS）收入376.66億元，與去年同期相比基本持平，佔經營收入的50.6%。期內，來自國內電信運營商市場的收入上升0.1%至400.24億元。雖然內地三大電信運營商對5G投資的高峰期已經過去，但預期將會著重發展算力網等範疇，尤其在人工智能（AI）。

集團亦積極轉型，拓展數字基建、智慧城市、綠色低碳、應急安全等戰略性新興產業領域，2024年上半年該領域新簽合同額按年增加逾40%，佔新簽合同總額比重超35%。至於海外市場，集團聚焦亞太、中東、非洲和拉美四大區域，2024年上半年來自海外市場的收入197.79億元，按年增加26%。集團的派息比率穩定上升，2016年度至2020年度的派息比率均為36%，2021年度和2022年度分別為38%和40%，而2023年度進一步提升至42%。現價計，預測股息率約5.3厘。

走勢上，今年2月24日高見6.15元遇阻回落，近日失守10天和20天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距擴大，宜候低4.6元（港元，下同）以下吸納，目標阻力5.65元，不跌穿4.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份