太古地產大陽燭突破向上

去年香港辦公樓物業組合租金收入總額51.09億元，按年下跌7%。去年12月底，本港辦公樓物業組合的租用率為89%；不計入太古坊二座和太古廣場六座，餘下辦公樓物業組合租用率為93%。去年度，來自集團香港零售物業的應佔租金收入總額下跌3%至25.56億元。去年底，太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉租用率均為100%，惟上述三個商場零售銷售額分別下跌11%、2%和4%。

去年12月底，集團應佔物業組合的總樓面面積4,040萬平方呎，其中集團應佔總樓面面積中3,520萬平方呎是投資物業及酒店，包括已落成投資物業及酒店2,440萬平方呎，及發展中或持作未來發展的投資物業1,080萬平方呎。去年底，資本承擔為316.57億元，而已承擔的借款融資及債務證券566.43億元，其中81.56億元仍未動用。集團資產負債表穩健，資本淨負債比率為15.7%，加權平均債務成本只有4%。

集團擬派第二次中期息0.76元，連同中期息0.34元，全年派息1.1元，按年增加4.8%。現價計，預測股息率約6.6厘。走勢上，上週五呈「大陽燭」突破向上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，未持貨宜候低16.2元吸納，目標阻力18.4元，不跌穿14.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/