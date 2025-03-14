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專家觀點>金利豐證券

太古地產大陽燭突破向上

太古地產（1972）的收入主要來自投資物業，2024年度，總收入144.28億美元，按年大致持平；主要撇除投資物業公平值變化後，股東應佔基本溢利按年下跌42%至67.68億元，主要反映財務支出淨額上升，以及香港的辦公樓租金收入下降。撇除出售資產的溢利，去年的經常性基本溢利按年下跌11%至64.79億元。去年投資物業公平值虧損錄得62.99億元，較2023年度錄得虧損44.01億元有所擴大，均主要來自香港辦公樓組合。

去年香港辦公樓物業組合租金收入總額51.09億元，按年下跌7%。去年12月底，本港辦公樓物業組合的租用率為89%；不計入太古坊二座和太古廣場六座，餘下辦公樓物業組合租用率為93%。去年度，來自集團香港零售物業的應佔租金收入總額下跌3%至25.56億元。去年底，太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉租用率均為100%，惟上述三個商場零售銷售額分別下跌11%、2%和4%。

去年12月底，集團應佔物業組合的總樓面面積4,040萬平方呎，其中集團應佔總樓面面積中3,520萬平方呎是投資物業及酒店，包括已落成投資物業及酒店2,440萬平方呎，及發展中或持作未來發展的投資物業1,080萬平方呎。去年底，資本承擔為316.57億元，而已承擔的借款融資及債務證券566.43億元，其中81.56億元仍未動用。集團資產負債表穩健，資本淨負債比率為15.7%，加權平均債務成本只有4%。

集團擬派第二次中期息0.76元，連同中期息0.34元，全年派息1.1元，按年增加4.8%。現價計，預測股息率約6.6厘。走勢上，上週五呈「大陽燭」突破向上，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，未持貨宜候低16.2元吸納，目標阻力18.4元，不跌穿14.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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