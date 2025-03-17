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專家觀點>金利豐證券

中鐵塔走勢維持向好

中國鐵塔（0788）為全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供商，內資股股東包括內地三大電信運營商和中國國新。截至2024年12月31日止年度，營業收入為977.72億元（人民幣，下同），按年增長4%，純利增加10%至107.29億元，EBITDA上升4.7%至665.59億元，EBITDA率為68.1%。去年度，來自運營商業務收入841.19億元，按年增加2.4%；其中，塔類業務收入上升0.9%至756.89億元。

集團加強在樓宇類室分、高鐵隧道和地鐵覆蓋；期內，室內分佈式天線系統（DAS）業務收入增加18.1%至84.3億元。截至去年12月底，公司塔類站址數209.4萬個，較2023年年底增加 4.8萬個，運營商塔類租戶354.4萬戶，較上年年底增加12萬戶，運營商塔類站均租戶數由2023年年底的1.68戶提升到1.72戶，站址共享水平進一步提升。

2024年度，智聯業務收入89.11億元，按年增加22.4%%，其中鐵塔視聯業務實現收入55.39億元，佔智聯業務收入比重為62.2%。至於能源業務方面，圍繞換電、備電等核心業務，去年度分部收入上升66.1%至44.77億元。除了傳統運營商業務之外，智聯業務和能源業務作為「兩翼業務」，期內實現收入133.88億元，佔營業收入比重由2023年同期的12.2%提升至13.7%。

集團建議派末期股息每股0.30796元，連同期股息，全年股息合計0.41696元，較2023年增長11.5%，全年可分配利潤派息比率為76%。另外，股份合併及削減股本的所有條件均已獲達成，並已於2025年2月20日生效。走勢上，10天線走高於20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮11.6元（港元，下同）吸納，反彈阻力13元，不跌穿11元續持有

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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